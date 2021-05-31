【減肥大作戰】日飲1,600c.c水促進新陳代謝踢走腹部脂肪　李韡玲解構3個飲水黃金時間

▲ 李韡玲解構3個飲水黃金時間

有哪個女人，會歡迎擁抱自己腹部那團甩極甩不掉的脂肪呢？除了影響儀容、不能穿好看衣服時裝外，還會影響健康。專家提議有這方面困擾的人士，每天喝至少500c.c的白開水，讓新陳代謝速度提升兩成四，就能把身體的毒素和廢物排出，減少腹部脂肪囤積。坐言起行，今日就實行吧！

人體有七成以上是由水組成的，讓身體每時每刻有足夠的水份很重要，不要因為口渴才喝水，要培養自己有良好的喝水習慣。身體內要有足夠的水份，才能強化肝臟和腎臟功能，方能排出有毒物質。因為水參與了整個身體的循環，這就直接提高了身體的抗病能力。

現在剩下的問題，是甚麼時候喝水最好，以及每次喝多少最為妥當。我們一定要保持每日喝1,600c.c白開水，剩下的就從其他飲食中獲取。早上起床後一杯300c.c，中午餐前一杯300c.c，晚餐前一杯300c.c，睡前一小時一杯300c.c，飲的時候不要一口氣飲盡，要兩到三口的慢慢飲用一杯。

白開水是最人體適合的飲用水，因為煮沸後的水質和水硬度獲得改善，它保存了適量的礦物質；此外，水也被醫學界視為最經濟的健康飲品。

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