【新冠疫苗】華員會倡公僕接種後享兩日假期　相信如分散放假不會影響政府運作

▲ 華員會倡公僕接種後享兩日假期。（經濟日報資料圖片）

消息指政府今日(31日)下午將見記者，料落實公務員打針假。華員會會長利葵燕透露，已向公務員事務局提出積極鼓勵接種措施，建議向所有政府僱員，包括非公務員合約制的員工，提供每劑疫苗一日「疫苗假期」，並派外展接種隊方便員工接種，相信如分散並有秩序放假，並不影響政府運作。

華員會會長利葵燕今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，會方於上星期建議政府就公務員接種疫苗提出積極鼓勵措施，建議向所有政府僱員，包括非公務員合約制的員工，提供每劑疫苗一日「疫苗假期」，並派外展接種隊方便員工打針。

她認為，政府作為全港最大僱主，有責任積極鼓勵員工接種疫苗，因為不少人於接種後有各種反應，如果有疫苗假期肯定有好處，能夠讓員工有更多時間休息，對生理和心理都有幫助；又建議，如有員工因健康理由不宜接種，需要定期檢測的話，政府就應該盡量便利員工，例如長期在部門內擺放樣本樽等。

利葵燕稱，局方初步反應正面，指接種疫苗是目前「頭等大事」，政府都想方設法推動；又指為已接種的員工提供「疫苗假期」，在行政上是可行及適當的做法，不會構成太多行政程序，相信如果分散並有秩序放假，並不影響政府運作。就早前已接種的公務員，亦應該向他們補回兩天「疫苗假期」，以示鼓勵。

她又說，非公務員合約制員工等政府僱員，亦應該一視同仁享有疫苗假期，政府亦應該要求外判商同時推行相關政策。

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責任編輯：陳正怡