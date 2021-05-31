【飲食速報】犇殿推台灣風味任食火鍋$218起　夏日限定芫荽及蟲草花養生湯底+古早味小食

▲ 犇殿推台灣風味任食火鍋$218起。（圖片由餐廳提供）

一年四季都是香港人吃火鍋的季節！位於九龍灣的火鍋店犇殿推出新夏日套餐$218起，大家可品嚐到芫荽鯛魚豆腐湯和蟲草花野菌清湯兩款新湯底，晚市堂食還包括任食台灣地道小食。在炎炎夏日，吹著大冷氣烚下烚下，嘆靚澳洲M7和牛及美國黑毛和牛等美食。

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芫荽鯛魚豆腐湯底

各位芫荽控不容錯過全新推出的芫荽鯛魚豆腐湯底！湯底皆採用天然食材製成，一大片翠綠芫荽碎鋪滿表面，加入膠質滿點的鯛魚和豆腐熬煮而成，清香誘人。鯛魚肉質潤白、味道鮮甜，無論淥甚麼火鍋配料，亦是滿滿的芫荽及奶香味。

蟲草花野菌清湯

另外，全新推出的蟲草花野菌清湯適合想養生及提升免疫力的人品嚐。蟲草花營養價值高，蟲草花性質平和，甘香味美，補而不燥，加上野菌有其獨特又感與味道，質地厚實，散發豐富且多層次的又感，慢慢在又腔散發，糅合出清新滋味。

台灣地道古早味小食

犇殿的晚市堂食放題除了供應火鍋配料之外，更推出任食一系列台式地道限定小食，大家身處香港都可以品嚐台味！

當中老虎醬雞胗是焦點之一，老虎醬是台灣必買伴手禮之一，由蒜頭、乾葱、薑、辣椒、秘制香料等原料炒制而成，用以醃製嚼勁十足的雞胗，十分惹味；藥膳醉翅尾以多種養生藥膳，加陳年花雕冰糖熬制，又感彈牙，酒味清醇，淡淡芳香，伴酒一流。

此外，大家還可品嚐到麻辣鴨血、紫芋卷、芋圓等小食及甜品。

品嚐直送優質肉類

套餐亦包括其他優質肉類如美國極黑牛三叉、黑毛和牛、安格斯牛小排、豬梅花、阿嬤燒酒雞，更特別附送東港海鮮盤，包括每日新鮮運到店內的活鮑魚、扇貝、牡蠣、海蝦、海蜆、台灣透抽。

犇殿

星期一至日：12:00 – 23:00

地址：九龍灣德福廣場第一期F1號舖

電話：2311 2929

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責任編輯：王芷瑩