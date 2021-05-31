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【中女唔易做】康子妮做侍應遇難頂客人落淚　楊思琦派傳單遭途人無視

娛樂 15:47 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《中女唔易做》康子妮遇難頂客人淚灑當場，楊思琦派傳單遭途人無視。

現正播出的ViuTV新節目《中女唔易做》，承接著《中佬唔易做》，節目請來小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，6位40歲以上的女藝人，重投全新的行業，紀錄各人所遇的經歷及困難，寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關同時表揚女性的偉大。

今晚（31日）一集由康子妮與楊思琦接棒，二人填寫入職表中工作經驗一欄時，思琦表示自己只打過一份工，從沒有嘗試過非演藝工作；而康子妮則做過和音、編曲、鋼琴老師、接線生、售貨員及代購等，笑言工作經驗太多，連表格都「唔夠位寫」。

【中女唔易做】年輕時當全職媽媽失去自我　康子妮從試鍊中重新認識自己

康子妮學做米線姐姐。（ViuTV發相）

子妮正式落場成為米線姐姐，負責傳菜及落單，可惜沒有飲食業經驗的她，難以適應樓面運作，遇到難頂客人時終忍不住淚灑當場。

【中女唔易做】趙學而做電器店售貨員激發求知欲　小儀做農夫耕種：腰痛到爆

一時感觸。（ViuTV發相）

另一邊廂，楊思琦先走到街頭為樓上眼鏡店派傳單，更要落手落腳自製宣傳牌。努力工作期間，思琦更爭取時間跟囝囝囡囡視像通話，問女兒有否完成功課。

【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大　小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行

思琦派傳單。（ViuTV發相）

思琦落力在鬧市派傳單，可惜遭到途人無視，慘食多次檸檬。思琦在工作中亦有所反思：「看似簡單，但其實一啲都唔簡單，考腳骨力、EQ及耐性。」

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同場加映：滕麗名專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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