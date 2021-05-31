【接種疫苗】林鄭月娥指疫苗接種是外遊公幹必不可少要求　大幅提升接種率可為港建屏障

▲ 行政長官林鄭月娥表示，推出「全城起動，快打疫苗」治動的目的是希望能大幅提升接種疫苗比率，為香港建立屏障，盡快恢復社會常態。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。消息指，政府落實公務員疫苗假期，每接種一劑就可享有一天假期，最快本周內公布。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恆及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝下午會見傳媒。

記者會於下午3時舉行，記者會的背景展示「全城起動，快打疫苗」，亦提到「點只打針咁簡單」。

林鄭月娥表示，根據全城共同努力，第四波疫情可算是完結。香港對上源頭不明的日子為4月23日，但今日（31日）可能出現初步確診個案，說明要完成做到一個個案都沒有在現實上有困難，所以要全城起動接種新冠疫苗。

她指，大家都要保持警覺，嚴防第五波疫情。她指，近月疫情情況非常穩定，各行各業開始恢復。她提到，政府在外防輸入方面會嚴密把關，但唯一走出疫情的方法是市民大規模接種疫苗。她指，現時大規模接種疫苗的地區出現的確診個案明顯下降，相對應的措施亦大規模放寬。

林鄭月娥指，新冠疫苗接種計劃推行95日，現時已為市民接種236萬劑疫苗，136萬名市民已完成接種第一劑疫苗，佔16歲以上市民21%；100萬名市民已接種第二劑。她強調，這三個月是香港防疫關鍵時刻，故推出「全城起動，快打疫苗」活動，目的為大幅提升接種疫苗比率，為香港建立屏障，盡快恢復社會常態，讓各行各業即使第五波疫情來到時亦不會受到太大影響，亦可令本地學生在9月開學時可放心上課。

林鄭月娥續指，將會推出「疫苗獎賞計劃」及不同措施，包括公務員及政府僱員「疫苗假期」、「疫苗氣泡」以及商界提供其他誘因及折扣，目標9月前大幅提高疫苗接種率。她娥強調，疫苗接種對於便利回到內地、海外旅遊及公幹是必不可少的要求。

被問到計劃是否涉及其他考慮，如是否以清零及疫苗接種率高為連任鋪路，林鄭月娥重申自己作為特首，只為香港最大利益及市民福祉考慮，沒有其他考慮及目的。

被問到會否仿傚商界提供公屋供市民抽獎，林鄭月娥表示，政府就處理疫情及接種疫苗方面動用很多公帑，故認為要全城起動接種疫苗的話，就現金、獎品等獎賞應最好由私人公司提供，重申私人公司有其責任及義務，因他們希望盡快通關及做更多生意，而政府層面則與他們表示已準備就緒，用公帑免費為市民接種疫苗，強調若需提供接種誘因，便應由私人公司提供，認為這種合作模式正好反映香港精神，共同為達致目標而努力。

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記者：曾卓鋒