【涉藏炸藥】涉帶炸藥回校老師報警　兩中學男生否認管有爆炸品等罪開審

▲ 控方證人化學老師張善恩。（陳卓欣攝）

中六男生疑在2019年將有俗稱TATP的高性能炸藥帶回校，並交予同學。化學老師知悉男生管有化學品後認為有危險，最終報警處理。兩名男生被控管有爆炸品及無牌管有炸藥罪，兩人否認共3罪，案件今(31日)於區域法院開審。化學老師作供稱，當天首被告主動告知他，「帶咗啲化學品返嚟」，及後老師認為有危險，並再作跟進，最終報警處理。

兩名被告為19歲黎文光及18歲趙旭，案發時兩人讀中六及中四。黎被控管有爆炸品及無牌管有彈藥共兩罪，控罪指他於2019年11月27日在馬鞍山學校內明知而保管或控制爆炸品，即錫紙包載有 4 粒豌豆大小的粉末，即三過氧化三丙酮（TATP），以及管有1枚未用過的空包彈。黎及趙一同另被控1項控管有爆炸品罪，控罪指他們明知而管有一個錫紙包，載有共約 1/8 粒碗豆大小的 TATP 粉末。

案件今開審，中學化學教師張善恩供稱，2019年11月29日早上在操場時，首被告黎文光走向他，表示「帶咗啲化學品返嚟」，張及後認為可能有危險，遂於近中午時，連同社工到班房找黎。黎向張交出1包以錫紙包裹的物品，並指是TATP。張遂將它帶回教員室，放入1個盒內。張表示當時並不知道什麼是TATP，於網上查閱後才知道是爆炸品。

張續指，同日稍後看見次被告趙旭在禮堂手持與黎交出的差不多的錫紙包，張上前詢問，趙表示錫紙包內是茶葉。及後張連同訓導主任再詢問下，趙指是玩的東西。

庭上播放當日閉路電視片段，可見黎在趙身旁打開涉案錫紙包，交給趙後離開，趙欲追回黎但不成功。

控方開案陳詞指，校長知悉事件後，黎告知校長他曾在家測試該化學品，用火燒後只有「啪」一聲。校方最後決定報警，警方檢取兩個錫紙包測試，結果發現兩包粉末屬高性能爆炸藥，性質非常敏感且危險。

兩人被捕後，趙在警誡下稱「嚿嘢係黎文光同學俾我嘅，佢話係燒咗會爆，殺傷力唔大嘅。我唔想要，所以攞喺手唔知點處理」。

警員另在黎的銀包內找到1粒金色彈藥，經檢驗後發現是一枚空包彈。警方檢取了2人的手機等物品，發現2人的Telegram訊息中，除了提及參與社會事件，還提及炸藥、氫氣、防毒等內容。

案件下午續審。

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記者：陳卓欣