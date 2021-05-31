【疫苗氣泡】政府目標下月10日放寬D類食肆要求　三分二食客已打針可最多12人一枱

▲ 政府未來一周會與業界溝通，目標6月10日落實第二階段「疫苗氣泡」社交距離措施。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。消息指，政府落實公務員疫苗假期，每接種一劑就可享有一天假期，最快本周內公布。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權下午會見傳媒。

陳肇始表示，會放寛D類食肆的要求，讓已接種疫苗的顧客帶同未能接種疫苗的人士，例如小朋友或長者，一起吃食；若一家人有約三分二人成員已接種疫苗，而其他成員因年紀或其他原因未打針，他們堂食每枱人數上限最多至12人。

同時亦會容許夜店、酒吧等已重開處所，將入座上限調高至7成半，以及提高每枱人數等。政府未來一周會與業界溝通，目標6月10日落實第二階段「疫苗氣泡」社交距離措施。

她又稱，本港第4波疫情雖然完結，但新一波可以隨時來臨，由於世界各地已出現變種病毒，疫情可以急劇惡化。她指，政府按風險評估和疫苗接情況後，目前有24個地區為高風險地區（B組指明地區），將新增柬埔寨、泰國、越南及台灣。

至於因應英國近日接種疫苗比率持續提高，加上本月初早前取消登機限制後至今未有發現輸入個案，亦會由甚高風險地區（A2指定地區）降為B組指明地區。

陳肇始提到，廣東省不同地區出現個案，但內地控制非常嚴謹，個案只局限在局部範圍，廣州亦擴大篩查範圍，深圳的個案傳播鏈清晰，當局會繼續密切留意情況。

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記者：陳子謙