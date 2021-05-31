【運動不足】浸大調查揭逾9成學童疫下運動不足　學者憂影響學童身心發展

▲ 浸會大學一項調查發現，95%受訪家長指子女在疫情下的每日運動量少於一小時，未能符合世界衞生組織建議。（陳靜儀攝）

運動可以強身健體。浸會大學一項調查發現，95%受訪家長指子女在疫情下的每日運動量少於一小時，未能符合世界衞生組織建議，當中更有15%平均每天零運動；近30%指子女在疫情下進食餐數增多，64%家長指子女體重有增加，平均增加3.8至4公斤。

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浸大許士芬博士體康研究中心於今年4月至5月期間，訪問過千名幼稚園及小學家長，發現有7成受訪者表示，子女平均每天做少於半小時的運動，有1成指出，子女平均每天做半小時至一小時以上的運動，只有半成受訪家長表示，子女平均每天做一小時以上的運動。另外有64%受訪家長表示，子女的體重增加。

調查亦發現，約8成受訪家長的子女在疫情下仍能維持攝取奶類的習慣，但當中只有1成7受訪家長的子女，能夠達到衛生署建議的每日攝取兩份奶類食物，建議家長由早餐入手，並加入奶類健康小食，增加學童的攝取量。

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，香港學童本來已運動量不多，在疫情下更有1成半人並無運動，情況令人憂慮，影響學童身心發展及社交能力，體重增加導致肥胖，亦影響健康，增加成年後患上慢性疾病的風險，建議家長安排子女每天做幾次運動，累積達致一小時。

現年6歲的Gladys就讀小學一年級，其母Janice表示，女兒十分喜愛運動，例如游泳，惟由於疫情下減少外出，「會將室外運動轉做室內運動，經常讓她跳彈床放電、或者出走廊跑跑跳跳，確保女兒有足夠運動量，有時候我都會陪她一起做運動，既可以身作則又可培養親子感情」。

她又指，自己經常鼓勵女兒喝牛奶，一天一至兩杯，有時女兒早餐已喝了一杯，中午未必想再喝，便會為她預備芝士粒等小食，以攝取足夠營養。

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記者：洪芷晴