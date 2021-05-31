  • 31°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動不足】浸大調查揭逾9成學童疫下運動不足　學者憂影響學童身心發展

社會 14:52 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

浸會大學一項調查發現，95%受訪家長指子女在疫情下的每日運動量少於一小時，未能符合世界衞生組織建議。（陳靜儀攝）

運動可以強身健體。浸會大學一項調查發現，95%受訪家長指子女在疫情下的每日運動量少於一小時，未能符合世界衞生組織建議，當中更有15%平均每天零運動；近30%指子女在疫情下進食餐數增多，64%家長指子女體重有增加，平均增加3.8至4公斤。

即看調查結果：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

浸大許士芬博士體康研究中心於今年4月至5月期間，訪問過千名幼稚園及小學家長，發現有7成受訪者表示，子女平均每天做少於半小時的運動，有1成指出，子女平均每天做半小時至一小時以上的運動，只有半成受訪家長表示，子女平均每天做一小時以上的運動。另外有64%受訪家長表示，子女的體重增加。

調查亦發現，約8成受訪家長的子女在疫情下仍能維持攝取奶類的習慣，但當中只有1成7受訪家長的子女，能夠達到衛生署建議的每日攝取兩份奶類食物，建議家長由早餐入手，並加入奶類健康小食，增加學童的攝取量。

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，香港學童本來已運動量不多，在疫情下更有1成半人並無運動，情況令人憂慮，影響學童身心發展及社交能力，體重增加導致肥胖，亦影響健康，增加成年後患上慢性疾病的風險，建議家長安排子女每天做幾次運動，累積達致一小時。

現年6歲的Gladys就讀小學一年級，其母Janice表示，女兒十分喜愛運動，例如游泳，惟由於疫情下減少外出，「會將室外運動轉做室內運動，經常讓她跳彈床放電、或者出走廊跑跑跳跳，確保女兒有足夠運動量，有時候我都會陪她一起做運動，既可以身作則又可培養親子感情」。

她又指，自己經常鼓勵女兒喝牛奶，一天一至兩杯，有時女兒早餐已喝了一杯，中午未必想再喝，便會為她預備芝士粒等小食，以攝取足夠營養。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

記者：洪芷晴

相關文章

【疫苗接種】消息指公務員將享疫苗假期　最快本周公布
16:57 2021/05/30
【疫苗接種】消息指公務員將享疫苗假期　最快本周公布
【疫苗接種】已打針商界高層豁免抵港檢疫　財庫局︰助跨國金融機構有效運作
21:32 2021/05/30
【疫苗接種】已打針商界高層豁免抵港檢疫　財庫局︰助跨國金融機構有效運作
【強制檢測】葵盛東邨盛富樓被納入強制檢測　涉一名於4月中從印度回港人士初步確診
今日 00:11
【強制檢測】葵盛東邨盛富樓被納入強制檢測　涉一名於4月中從印度回港人士初步確診
【新冠肺炎】消息：新增兩宗初步陽性　一名警員或屬不明源頭
今日 13:37
【新冠肺炎】消息：新增兩宗初步陽性　一名警員或屬不明源頭
【醫護心聲】1歲兒子高燒至38℃恐染疫　台灣醫生媽媽感自責：必須守住孩子
今日 10:53
【醫護心聲】1歲兒子高燒至38℃恐染疫　台灣醫生媽媽感自責：必須守住孩子
【新冠疫苗】華員會倡公僕接種後享兩日假期　相信如分散放假不會影響政府運作
今日 14:19
【新冠疫苗】華員會倡公僕接種後享兩日假期　相信如分散放假不會影響政府運作

你可能感興趣

【疫苗接種】消息指公務員將享疫苗假期　最快本周公布
16:57 2021/05/30
【疫苗接種】消息指公務員將享疫苗假期　最快本周公布
【疫苗接種】已打針商界高層豁免抵港檢疫　財庫局︰助跨國金融機構有效運作
21:32 2021/05/30
【疫苗接種】已打針商界高層豁免抵港檢疫　財庫局︰助跨國金融機構有效運作
【強制檢測】葵盛東邨盛富樓被納入強制檢測　涉一名於4月中從印度回港人士初步確診
今日 00:11
【強制檢測】葵盛東邨盛富樓被納入強制檢測　涉一名於4月中從印度回港人士初步確診
新冠肺炎疫情 運動 世界衞生組織 香港 肥胖 疫情 經濟 運動 幼稚園 小學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶