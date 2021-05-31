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【新冠疫苗】數個國家曾向港府提出購買過剩疫苗　林鄭月娥：目前無疫苗浪費未能回應

社會 16:26 2021/05/31

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林鄭月娥指，作為行政長官，任期內的每天工作都是維護香港最大的利益和市民的福祉，並沒有考慮其他事情。（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率僅約2成，政府早前指，或會將過剩疫苗捐出。行政長官林鄭月娥表示，香港是比較幸運，有充足的疫苗供應，事實上過去數周有幾個國家已透過駐港領事或向她本人提出轉售、捐贈或借用疫苗，惟礙於預先採購協議難以做到，加上仍十分希望市民可以積極打針，此刻仍未出現疫苗浪費的情況，因此未能回應有關要求。

被問到「清零」和「接種率高」是特首連任的工作指標，林鄭月娥續指，作為行政長官，任期內的每天工作都是維護香港最大的利益和市民的福祉，並沒有考慮其他事情。

食衞局局長陳肇始指，目前接種率與建立免疫屏障仍有一段距離，會用不同方法告知市民打針的重要性，亦會一直檢視目前疫苗儲存數量，由於各款疫苗有儲存挑戰，一直持續留意整體運送與接種速度的配合。

她指，倘若將來疫苗出現過剩，不少人關注會否捐贈疫苗，由於已與藥廠簽定預先採購協議，內容上亦有對於疫苗用途一些法律規範。若將來真的會捐贈疫苗，會透過世衞疫苗全球獲取機制進行。

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記者：陳子謙

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