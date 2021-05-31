【疫苗接種】曾浩輝：全球已接種18億劑新冠疫苗　港人拒絕接種有違常理

本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。消息指，政府落實公務員疫苗假期，每接種一劑就可享有一天假期，最快本周內公布。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恆及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝下午會見傳媒。

記者會於下午3時舉行，記者會的背景展示「全城起動，快打疫苗」，亦提到「點只打針咁簡單」。曾浩輝表示，市民看到有關疫苗死亡的報道，是「只見樹木林、不見森林」，指本港每日均有人死亡，但「抽出嚟就係打咗疫苗作單一詳細報道」，造成心理錯覺，誤以為死亡情況與疫苗有關，惟他強調，疫苗死亡事件在比例上少於千分之一，不用住院。

曾浩輝又指，專家委員會是按世衛指引審視每宗死亡個案，並非源於個人感覺，亦非「幫政府說話」，希望市民相信專家中立性，而全球已接種18億劑疫苗，證實疫苗安全性，如本港拒絕是有違常理。

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記者：蘇文軒