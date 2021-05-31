【公務員打針】公務員及政府僱員接種每劑疫苗可獲假期一天　聶德權：公務員團隊有義務接種疫苗

本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。消息指，政府落實公務員疫苗假期，每接種一劑就可享有一天假期，最快本周內公布。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恆及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝下午會見傳媒。

記者會於下午3時舉行，記者會的背景展示「全城起動，快打疫苗」，亦提到「點只打針咁簡單」。

聶德權提到，社區疫苗接種中心將會運作至９月底，提醒現時距離九月計劃完結尚餘93天，強調此為持續清零的黃金機會和關鍵時刻，故呼籲市民盡快接種疫苗。

他表示，一直有聆聽市民意見及調查改善服務，現時有85%人士在社區疫苗接種中心接種疫苗。為進一步推廣疫苗接種，政府在5月中開始推行外展疫苗接種計劃，計劃推出以來反應踴躍，較早前已為體院、國際專業服務企業、建造業界提供外展疫苗接種服務。

他表示，政府現時正積極與不同團體接洽，包括金融機構、專上院校、主題樂園等安排外展疫苗接種服務，只要有足夠人數及地方，政府樂意作出相關安排及協助，呼籲有興趣團隊可致電39041490作查詢及安排。

聶德權亦指，公務員及政府僱員明日起至8月底，接種疫苗每劑可獲1日假期；在先接種疫苗人士亦可獲發補假，可於明年3月底前申請。他表示，政府作為全港最大僱主，以起帶頭作用。

他指，局方已向部門首長發指引，稍後會公布申請安排，並要求法定和公營機構實施相關安排，希望僱主在可行情況提供便利措施，包括提供疫苗假期。

他強調，公務員團隊有義務接種疫苗，又指接種者在一個知情同意的情況下接種，亦已採取便利方法讓同事接種疫苗，如有假期等，方便他們履行義務。他又提到，政府自計劃初期已將前線和風險高的公職人員已納入優先群組，故前線人員比香港市民整體接種率的確為高，故當局強烈鼓勵他們接種疫苗，接種後可豁免定期檢測，無接種防疫苗者須兩星期檢測一次。

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記者：曾卓鋒