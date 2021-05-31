【東鐵工程】旺角東至紅磡站6月13日列車停駛　港鐵當晚加開接駁巴士疏導紅館騷人流

▲ 東鐵綫紅磡至旺角東列車服務，6月13日再暫停一天，配合過海段工程。（資料圖片）

港鐵宣布，定於今年6月13日再次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，配合東鐵綫過海段的關鍵工程。由於當晚紅館舉行莫文蔚演唱會，港鐵當晚11時起，將加強免費接駁巴士服務，接載乘客來往紅磡及九龍塘站。

港鐵公司建議乘客預早規劃行程，改乘其他鐵路綫或交通工具。因應當晚紅館有演出，將加開免費接駁巴士，來回行走紅磡站及九龍塘站，方便市民轉乘港鐵。港鐵呼籲乘客當天利用MTR Mobile，預早計劃行程及尋找替代路綫。在暫停服務的星期日，公司提供的免費接駁巴士，會來回行走紅磡站及九龍塘站，乘客需要留意接駁巴士的運載能力遠 低於鐵路，運載效率亦有可能受到路面情況影響，車程時間或會較正常情況下的車程長。

紅館當晚會舉行活動，公司呼籲參與人士優先選乘西鐵綫往返紅磡站，並接駁其他鐵路綫。同時，為方便在活動結束後有需要前往九龍塘站轉乘東鐵綫或觀塘綫的乘客，港鐵會於晚上約11時起，配合需求加強免費接駁巴士服務，包括安排額外免費接駁巴士運作及待命。

至於當天東鐵綫尾班車（往上水方向）， 會維持於約0時28分於旺角東站開出。港鐵呼籲乘客留意當晚交通安排，預早規劃行程。

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責任編輯：吳卓峰