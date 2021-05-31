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【開心速遞】金城安被安排離港告別《愛回家》　林淑敏祝福周嘉洛：不和你說拜拜

娛樂 17:05 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林淑敏祝福周嘉洛。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》結束自開播以來的島大校園線，「廢青安」周嘉洛亦暫別《愛．回家之開心速遞》劇組，現時正拍攝新劇《痞子殿下》，周嘉洛更榮升男一孭飛，「大小姐」林淑敏祝福「安仔」能盡情發揮。

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大小姐與廢青安

林淑敏日前在Facebook分享和周嘉洛的合照，並配文：「我只和你說再見，不和你說拜拜。因為我要等你把在外面學到的新事和領會，再回來教我！把在這裡學到的，在江湖上盡情發揮吧！」

林淑敏與周嘉洛。（FB圖片）

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林淑敏更在文末標籤「#再見金城安 #愛回家之開心速遞」。

其實《開心速遞》自2017年開始播足4年，台前幕後的關係甚好，每年都會為對方慶祝生日，猶如一個大家庭，也有網民在林淑敏的發文留言：「安仔攞男配角個時你好興奮，開心過你當年攞女配角。」

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為安仔離去留下伏筆

據悉周嘉洛就已投入新劇《痞子殿下》的拍攝，《開心速遞》監製林建祥早前就接受訪問表示，安仔只是暫時離開劇組，未來要等公司安排。

周嘉洛獲萬千星輝頒獎典禮2019「最佳男配角」。（《經濟日報》照片）

而《開心速遞》會以三集劇情，嘗試用輕鬆氣氛交代安仔的離開，上周六一集講安仔等人大學畢業，正式投入社會。今晚（5月30日）劇情講到安仔畢業後獲吳旺達領事館聘用，初步合約為期一年，一星期後便要離開香港。

周嘉洛人氣高企。（IG圖片）

但熊家上下的安仔的離開表演冷漠，逐向Bonnie、朱Ling與阿壯訴苦，指責家人冷酷無情。及後熊家的行徑越來越過分，原來另有動機。

而明晚（6月1日）第1255集，就以「再見安仔」為題，講到安仔真正「離家」原因，是為了去「吳旺達」打工。

同場加映：葉蒨文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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