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【疫苗接種】薛永恆：「安心出行」程式本周推出2.0版本　可存放電子針卡

社會 15:49 2021/05/31

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本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恆及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝下午會見傳媒。

薛永恆表示，將會推出「安心出行2.0」，更新後會提供儲存電子針卡功能，讓市民掃瞄紙本針卡的QR Code，預計1、2天後最快在蘋果iOS最先有相關功能，只放在用戶手機，不會到傳到政府。而「智方便」亦將可下載電子針卡。

而政府早前推出的驗證二維碼掃描器，會積極做好對接，幫助商戶核實紀錄，政府會協助商戶開發有關系統。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：蘇文軒

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