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【初步確診】駐守灣仔35歲男警初步確診　上周六不適求醫今日仍有上班

社會 15:53 2021/05/31

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駐守灣仔35歲男警初步確診。

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日未有錄得新增確診個案，惟同日錄得2宗初步陽性個案，包括一名35歲駐守灣仔軍裝巡邏小隊的警員，上周六(29日)不適求診，今日初步陽性，今日亦有上班。

警方表示，該名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警5月29日因身體不適到一所私家診所求醫，並獲安排接受病毒檢測；今日初步證實對新冠病毒呈陽性反應。

涉疫男警過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為5月31日。據了解男警CT值低於20，即病毒高，現正待病毒基因排序。

警方對事件高求關注，現在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；並已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

警方補充，經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；並會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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