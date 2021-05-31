【食物安全】食安中心公布上月食物安全報告　5個樣本不合格涉九龍城街市鯇魚含孔雀石綠

▲ 新一期食物安全報告指，5個樣本不合格涉九龍城街市鯇魚含孔雀石綠。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今（31日）公布上月食物安全報告，結果顯示在約3,800個完成檢測的食物樣本中，5個樣本不合格，涉鯇魚、預先包裝急凍木棉魚等，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.9%。



中心表示，對約1,100個食物樣本作微生物檢測，約2,700個樣本進行化學及輻射水平檢測，前者包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等；輻射水平檢測包括從不同地區進口的食品中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

5個不合格樣本分別一個含微量孔雀石綠的鯇魚樣本；一個含染色料麗春紅4R的預先包裝急凍木棉魚樣本；一個鉻含量超標的白菜乾樣本；一個凝固酶陽性葡萄球菌超標的舞茸無花果雞湯樣本；及一個除害劑殘餘超標的菜心樣本。

鯇魚樣本為一個九龍城街市一檔戶抽取，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為10億分之1.6；原產地越南，百利食品國際有限公司分銷的急凍海捕木棉魚，被染出禁用的染色料麗春紅4R；舞茸無花果雞湯樣本從樂富一食肆抽取，該樣本每克含16,000個凝固酶陽性葡萄球菌，根據《食品微生物含量指引》，即食食品樣本若每克含有超過一萬個凝固酶陽性葡萄球菌即屬不滿意。



檢測樣本包括約1,400個蔬菜、水果及其製品樣本；約200個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約500個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約500個水產及其製品樣本；及約800個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。



中心指出已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源，提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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記者：陳麗娜