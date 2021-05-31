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立法會7月21日起放暑假3周　10月20日收爐

政治 16:11 2021/05/31

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立法會今年暑假縮水至3周。（經濟日報資料圖片）

立法會換屆選舉已訂在12月舉行，有別以往在9月舉行的做法，連帶每年長兩個月的暑假傳統，也受影響。立法會主席梁君彥早預告，今年暑假繼續開會，不過，原來議員們仍有短暫的喘氣機會，在7月下旬可休假3星期。

早在回歸前的立法局，已經有放暑假的慣例，讓當時的英籍議員及官員返英國，而「抖暑」做法在回歸後繼續，去年的暑假就長接近3個月。不過，今年立法會換屆選舉有別以往訂在12月舉行，令到暑假傳統有變，由7月休會改至10月。

原定今年最後一次會議，會在7月14日舉行，但根據最新立法會文件，立法會主席已按《議事規則》決定，在7月21日繼續開會，不過隨即休假3星期到8月18日，之後每逢星期三召開大會，除了9月22日為公眾假期，至於最後一次大會則定於10月20日。

議員的暑假大縮水，不過自疫情爆發以來，港人放假都會留港，相信對他們影響不大，而且立法會審議工作可謂排山倒海，包括垃圾徵費、規管電子煙及加熱煙、引入海外醫生、「起底」刑事化等，即使增加10次會議，料審議工作仍然趕急。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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撰文 : 傅流螢

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