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【保護環境】4孩毋懼炎夏再赴大嶼山海岸　收集46袋海洋垃圾不言苦

親子 17:25 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

4名小朋友毋懼高溫赴大嶼山二澳灣，收集46袋海洋垃圾。

香港近日天氣炎熱，天文台昨日（30日）錄得32.3度高溫，不少人留在家中避暑。有4名小朋友則毋懼高溫，繼上星期日到大嶼山水口灣清理垃圾後，昨日再赴大嶼山二澳灣，收集46袋海洋垃圾。

遠赴大嶼山收集46袋垃圾

Facebook群組「上山下海執垃圾GoGo Clean Up」發起人冼力求，今日發文分享，指4位小朋友再次組隊去大嶼山二澳灣執垃圾。他指二澳灣位置偏遠，需要2個多小時車程，再步行1小時才到達。由於海灣面對珠江出口，每天都有不少垃圾被海浪帶上海岸，污染環境。

從冼力求上載的圖片可見，垃圾遍佈海灣，包括有食物包裝袋、膠樽、廢棄單車、漁網等；4位小朋友戴上手套，清理一袋袋垃圾，並以人力送到垃圾收集點。

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望大眾保護環境

冼力求在文中指出，小朋友獻上寶貴的星期日假期，以小小的力量收集垃圾，為求減少垃圾對人類及大自然的傷害，亦希望以行動感染更多人一同保護居住地。

小朋友做得到，大人們做得到嗎？

小朋友在酷熱天氣下收集垃圾，獲得不少網民讚賞，「辛苦大家！」、「兒童英雄，香港有希望！」、「小朋友好叻，辛苦你哋啦！」

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同場加映：帶4歲女行山走過超過40條山徑　領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

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責任編輯︰王明芳

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