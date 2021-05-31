【活到老學到老】二戰當兵輟學晚年重返校園　97歲好學爺爺苦讀終圓大學夢

▲ 美國一名97歲老人因二戰當兵輟學，直至晚年重返校園圓大學夢。

所謂「活到老，學到老」，實行起來卻要有比年輕人更強的奮鬥心。美國一名年屆97歲的老人當年因二戰當兵而輟學，他一直都想完成大學學位，直至晚年決心重返校園。他最終以高齡圓大學夢，取得副學士學位，更獲院校頒發榮譽博士學位，以肯定他的成就與貢獻。

相隔80年重回大學

據美國《霍士新聞》報道，現年97歲的老兵Bill Gossett早於1941年在林肯學院（Lincoln College）就讀，不過在二戰期間，他決定暫停大學學業，參戰當兵為國家服務。Bill憶述80年前的往事︰

我當時立即決定加入空軍……人生總有空白，我未完成一些想要做的事情。

▲ Bll取得副學士學位，近日出席畢業典禮。（Lincoln College fb圖片）

Bill在退役後仍未有機會完成大學學位，他接手家族生意，並忙於發展自己的事業，直到2001年才退休。他沒有忘記大學夢，一直都想重回校園，在2019年他想回到林肯學院讀書。校長David Gerlach得悉他相隔80年重回書院，深受感動，破例取錄他。

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獲頒榮譽博士學位

當年Bill在學院修讀的學分亦得到承認，他在去年已完成所有課程，取得副學士學位，只是畢業典禮因疫情的關係，延至近日才舉行，而他也成為當中最年長的畢業學生。校長David Gerlach更給他驚喜，向他頒發榮譽博士學位。校長稱︰

Bill多年來的服務及貢獻，證明他遠不止於副學士學位。

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與Bill結婚72年的妻子Jean為丈夫的成就感到自豪，她表示丈夫與家族成員自1919年開始，便與林肯學院結下不解緣，一家幾代人都在這裡畢業，包括Bill的父親、Bill和Jean夫妻，以及他們其中一個孫兒。當Bill被問及接下來有甚麼計劃時，他笑說「此時此刻，我只想在椅子上搖晃」，結束晚年苦讀的日子。

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責任編輯：王明芳