【Band1中學】甘比母校保良局第一張永慶中學 理科成績及文憑試成績驕人

▲ 保一是黃大仙區的Band1英文中學。

保良局第一張永慶中學（簡稱保一）位於九龍慈雲山，是黃大仙區的Band1中學。保一的辦學宗旨是提供愉快而互動的學習環境，使學生養成努力、認真及投入的學習態度，考取優異成績，同時十分著重培養學生具有綜合發展和應用共通能力，成為有識見和負責任的優秀人才。2012年首屆文憑試，該校舊生陳思凱申請成績覆核後，成為文憑試第6名狀元；2020年DSE放榜，更誕生了一名「榜眼」及一名「探花」。

▲ 該校舊生陳思凱是首屆DSE狀元。

保良局第一張永慶中學是資助男女中學，學校佔地面積約5,000平方米，學校在1971年創辦，並以「愛、敬、勤、誠」為校訓，中一至中六分別設有5個班級，除中文、中史、中國文學及初中普通話科外，所有科目均以英語授課。

根據學校的簡介，學校共設學會45個，並聘請專業教練培訓同學在不同範疇的體藝活動，例如籃球隊、舞蹈隊、足球隊、冰球隊、乒乓球隊和排球隊等，其中學校的管樂團非常活躍，每年在校際音樂節的表現均得到高度評價。此外，學生也熱心社會服務，每年於社會福利署舉辦的義工運動中，均榮獲金獎、銀獎及銅獎。

DSE成績驕人

保一的DSE成績驕人，在2020香港中學文憑考試中，有3位同學分別考獲7科5**#（包括數學延伸部分）、1科5*，6科5**#（包括數學延伸部分）、2科5*及4科5**、3科5*#（包括數學延伸部分）、1科5的佳績。而考獲5級或以上的科目百分率為36.2%，另於四個核心科目（中國語文、英國語文、數學及通識教育）考獲「3322」級或更佳成績的百分率為87.9%，遠超全港水平。

學校也鼓勵學生參與課外活動，並屢獲殊榮，其中數學成績標清，多名同學於「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽奪初賽(香港賽區)一等獎；同學奪香港國際數學競賽初賽2020(香港賽區)金獎;2019「優數盃」國際數學邀請賽獲一等獎，以及參加國際生物奧林匹克 — 香港區比賽2019獲銀獎等等。



曾誕生多位名人校友

保一過去也有多位名人校友，環境局局長黃錦星、商務及經濟發展局局長邱騰華、歌手鄭希怡、香港國際求證吳超覺、會考9A狀元九巴車長梁領彥以及香港女首富、華人置業CEO陳凱韻甘比。

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責任編輯：鄺嫻