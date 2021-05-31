【新冠肺炎】陳肇始：若爆發另一波疫情　研限制未打針人士進入學校及食肆等

▲ 政府指，若爆發另一波疫情，研限制未打針人士進入學校及食肆等。（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率僅約2成。食衞局局長陳肇始表示，由於未接種疫苗人士有較高感染風險，當第5波疫情來臨時，為了避免疫情大規模爆發，政府會要求這類人士遵守較嚴謹的限制，包括入境或被列為密切接觸者時，須在指定時間接受較長檢疫期；個別高風險地方員工如醫院、院舍、學校等，亦須接受更頻密的檢測。

她又指，由於食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所及體育場地等地方，爆發大規模感染風險較高，若有第五波疫情來臨，正研究限制未接種疫苗人士進入有關場所。陳肇始表示，若有全港7至9成人已打針產生免疫屏障，防疫措施亦會因應情況調整

被問到為何疫情穩定仍禁止支聯會遊行集會，行政長官林鄭月娥指，目前仍未修改4人限聚令要求，而警方已就有關申請再出決定，申請人亦提出上訴，亦結束法律程序，不會再作評論。至於組織或個人在甚麼情況視為犯法，她重申，犯法與否要視乎法律內容或法律證據。

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記者：陳子謙