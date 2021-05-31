【裝修中伏】裝修年半吊櫃倒塌揭僅6口螺絲固定 戶主大驚：可以告間公司？

▲ 裝修1年半吊櫃突然塌下，戶主發現吊櫃僅用6口螺絲固定。

為增加屋企的空間感及收納位置，很多人裝修時都會向上發展，例如增設吊櫃，令物件擺放整齊。近日（21日）有網民分享家中的裝修只有1年半的吊櫃突然塌下，發現背後僅用6口螺絲固定，認為是裝修公司失誤，詢問網民可否告發相關的裝修公司。

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吊櫃突然塌下

該網民近日（21日）在家居裝修分享谷的Facebook平台上分享幾張吊櫃塌下的相片，他希望網民可以給予意見。他的屋企裝修了大概1年半，大門旁的吊櫃剛剛向前方倒下，背面朝天，情況相當危險，幸好沒有發生意外。

他拍下吊櫃背後的6口螺絲，質疑用這麼少的螺絲能否固定吊櫃及有足夠的承重力。另外，他想了解這情況是否可以告這裝修公司，追究責任。

呢種情況可以告間裝修公司？

從相片可見，白色吊櫃分為兩部分，而下面的吊櫃倒塌。櫃子的背後上部分有4粒藍色膠塞螺絲，下部分只有2粒藍色膠塞螺絲，但膠塞的長度沒有包裹整粒螺絲。

樓主暫時裝回吊櫃，再加了「拉爆」螺絲，

但始終有啲陰影，叫埋裝修公司喺櫃底中間加埋個櫃腳承托住。

網民回應

帖文一出，引來不少網民熱議，有網民認為裝修公司有問題，沒用拉爆，又用錯螺絲，質疑裝修師傅的手工及專業。有人大罵裝修師傅做出半桶水的工程，隨時害死人。

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後來，樓主換過螺絲，加上拉爆，重新安裝吊櫃。有網民擔心原本沒有倒下的吊櫃都存在安全隱憂。

安全安裝吊櫃貼士

TOPick訪問城堡設計 castle design house LTD室內設計師Chris，教大家如何安裝安全的吊櫃。他表示該戶主的吊櫃安裝方法存在問題，雖然6粒螺絲基本上足夠，不過要固定吊櫃，還要其他考慮因素。

Chris指，一般有經驗訂造及安裝傢俬的師傅，很容易便可以看出它是否夠力、支撐點在哪裡，

從相片看，下面的櫃都是吊櫃，跌下來也不出奇。

他指，吊櫃的厚背板及背牆的類型也會影響吊櫃的安全。一般而言，師傅安裝吊櫃時，首先要了解牆身結構，必需使用12mm或者18mm的厚背板，因為螺絲除了固定牆身，都要固定吊櫃的背板。

此外，並非所有背牆都適宜安裝吊櫃。如果屬於輕磚、石膏板，基本上落甚麼螺絲都沒有用，即使用拉爆都不夠力。如果是木板，至少要6分才夠力釘吊櫃。

如果磚牆的性質可以安裝吊櫃，我們可以增設拉爆，做隱蔽式的支撐點，增加安全性。

如果牆身不夠力，一定不可以安裝吊櫃，即使必須要吊起，都要做較隱蔽的櫃腳。如果發現有問題時，裝修師傅必須要事先提醒客戶不能放重物品，若客戶目的是要放重物件，櫃底必須要有支撐。

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記者：陳珈希