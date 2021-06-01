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【超市大搜查】日本雜誌《LDK》檢測15款日本口罩　冠軍級口罩4方面全奪A透氣親膚不耳痛

食用安全 12:00 2021/06/01

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日本雜誌檢測15款日本口罩，冠軍級口罩全奪A透氣不耳痛。

夏日炎炎，戴上透氣度高又舒適的口罩是最理想的選擇。日本雜誌《LDK》日前檢測15款日本口罩的阻隔飛沫度、透氣親膚度、耳帶舒適度及不脫妝度，評測哪一款口罩最值得購買。

評分標準：

阻隔飛沫度：使用真空吸塵機隔著口罩吸起小於PM2.5（花粉及塵埃顆粒均大於PM2.5）的紅粘土，測試其滲透情況。另外，從口罩內部噴水，模仿飛沫噴出口罩的情況。

透氣親膚度：使用機器測試口罩材質的摩擦系數及是否親膚。將口罩覆蓋在裝滿水的杯上，經過一定時間後記錄剩餘的水分，以測試口罩的悶熱程度。

耳帶舒適度：將耳繩套在紙粘土，一段時間後檢查粘土的損傷程度。

不脫妝度：使用粉底液及唇膏，測試口罩是否容易沾上化妝品。

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《LDK》的口罩檢測包括多個品牌，當中不乏港人熟悉的牌子，例如：白元快適、Topvalu、伊藤忠、Elleair、DONKI自家品牌「情熱價格」等。

第9至15位：

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第1至6位：

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責任編輯：楊宛茜

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