【音樂永續】為疫情下唱片業員工提供機會　糖兄妹參予感意義重大

▲ 糖兄妹參予計劃為業界打氣。

由國際唱片業協會（香港會）主辦、連同「創意香港」贊助、香港音像聯盟（HKRIA）及香港音樂出版人協會（MPA）協力的「音樂永續2020」計劃（「音樂永續」計劃）式圓滿結束。國際唱片業協會（香港會）今日於尖沙咀K11 MUSEA Art House White Box舉辦《音樂永續 ‧ 紀錄篇》首播會，參予歌手分享感受。

計劃從2020年中開始籌備，鑽硏重造及重新灌錄本港樂壇的經典金曲，為疫情中受打擊的本港唱片業從業員提供工作機會，並為金曲賦予新貌。

▲ Bingo的關嘉敏及陳康琪。

計劃為業界帶來創作啟示，參與的歌手、專業樂師、歌迷及資深音樂人士在，由大會製作的《音樂永續‧紀錄篇》， 記載香港唱片業同心互助的典範。

今日活動上，出席歌手包括：糖兄妹、鄭世豪、賈思樂、露雲娜、敖嘉年、海俊傑、陳明熹、方伊琪、李龍基、張武孝(大 AL)、尹光、Peco Chui Wai Yin (徐偉賢)、楊立門、朱紫嬈、Anders Nelsson (聶安逹)、方文、李偉、何衍隆、尤志豪、艾妮、歐信希、Elvis @ Yusobeit、凌可殷Bowie @ Whizz、王雨山@Whizz、余震東、可嵐、莫旭秋、方俊、張子丰、姜蓓莉、RU、老虎歌皇、何弘軒、陳文琪、關嘉敏Carman@Bingo、陳康琪Odilia @Bingo及dR. X 黃浩邦。

▲ 歌手可嵐亦有參予。

多位歌手均認為，在疫情期間推出「音樂永續」計劃，令他們重拾創作的樂趣，從中反思香港音樂的影響和重要性。

糖妹表示，今次計劃有機會重新灌錄《怎麼捨得你》，成功吸引樂迷興趣」，而糖兄則表示，重新灌錄作品讓自己能夠領會出以往未曾感受的方向，過程中學習及有所得著。資深音樂監製歐丁玉認為：「我一直覺得做好音樂作品最重要的是『做自己』，要自己掌握好一切，因為這亦是創作的一個部份。」



而重新演繹歌曲《左右手》及《遙遠的她》的海俊傑則表示重新灌錄歌曲時，最擔心是與原唱的感覺相似，他更認為欣賞歌曲時亦不應被歌曲的版本是否原唱所規限，欣賞好聽的歌曲才是重要的。

