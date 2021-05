【星二代學校】陳敏之每日親自接送4歲仔返St.Cat　索腿靚媽示愛︰我係阿仔嘅初戀

▲ 陳敏之分享每日接送兒子返學的溫馨片段,非常痴纏。

42歲「索腿天后」陳敏之育有一名4歲兒子雷子樂,敏之當正囝囝是「前世情人」錫到燶,每日都要親力親為湊仔返學放學,兩母子還非常痴纏,在學校門口前連環做心心先捨得分開,敏之笑言自己的母愛超澎湃,更是「超級初戀加熱戀嘅感覺!」

敏之為留下紀念,特意將她接送兒子返學的畫面拍下來,從片段中可見,兩人手牽手走到學校門外,兒子欲步入校門時,敏之捉著兒子隔口罩咀嘴,兩母子再連環擺心形甫士。

▲ 陳敏之拖實兒子返學。(facebook影片截圖)

兒子跟隨其他小朋友入學校後,敏之繼續不停揮手,望到兒子的背影遠去後,才捨得離開,附近的老師和家長也不禁注視她。敏之上傳影片分享這個母親日常,她指出是兒子訓練到她做心心又快又準。

每日送佢返學去到學校門口,我都會錫佢一大啖,跟住我個仔會同我俾心,做三個不同Size嘅心心手勢,我有幾次試過做漏咗一兩個心心,佢都要我補返做先至俾我走,所以佢訓練到我而家做得又快又準。

陳敏之︰永遠都接兒子上學

她又言,兒子進入學校後,更會回頭問媽媽會否接放學,她都會承諾︰「一定會!永遠都接!」敏之都覺得自己的行為肉麻兼痴纏,更形容自己的母愛澎湃過初戀。

作為母親,我認為呢啲係超級初戀加熱戀嘅感覺!我真係唔識去形容,可能呢種澎湃嘅愛,仲勁過初戀!

她承認自己已經「痴咗」,今次拍片是為了讓兒子將來回看,媽媽才是他的初戀。

St. Cat屬星二代熱門學校

敏之的兒子正就讀著名學校國際英文幼稚園暨幼兒園(St. Catherine's International Kindergarten,下稱St. Cat),不但有優良校譽及升小派位成績彪炳,更是星二代的熱門之選,名人校友包括蔡少芬及張晉的女兒、林文龍及郭可盈的女兒,以及陳慧琳一對兒子「蝦餃仔」和「小籠包」等。

St. Cat去年藉著50周年金禧校慶,校監及校長罕有接受TOPick訪問。陳以蘭校監是創校總校長陳劉淑瑜的女兒,她猶記得當年媽媽的創校理念,媽媽只說了一句,「Learning has to be Fun」。她認為學習不只是開心快樂,應在開心過後學習到知識,讓學習變得更有意義。

陳校監希望,不管在網上課程或面授教學上,希望激發及發掘小朋友內在的興趣,而非抹殺求知欲。而該校以英文教育課程聞名,陳以蘭校監解釋由編製教材至實行課堂,資深英文老師均會全程仔細監測。學校在50年前開校時已有Phonics教學,每年作更新修訂,緊貼學生所需。

面試改交短片 重自然表達自己

至於家長最關心的入學面試,黃淑恒校長表示,去年因疫情問題,面試形式改為提交網上短片,最長4分鐘,內容主要希望看見小朋友願意說話、唱歌、與父母交流及回答問題等。面試語言中、英文皆可,最重要學生自然不造作、願意表達自己,校方會評測小朋友在整段短片的表現。

