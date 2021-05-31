【大灣區】國際著名高校在香港與廣州共建「家族企業和諧治理硏究中心」

▲ 圖為成立儀式。

特首林鄭月娥今年施政報告中，重點提出香港要加強力度，發展環球家族辦公室，服務大灣區及全國，乃至於海外，包括東盟國家的家族企業，為家族企業的壯大發展，家族財產傳承，教育慈善等範疇提供專業服務。

今年5月31日正值西交利物浦大學15周年校慶，西浦和諧創新生態研究院（大灣區）與西浦現代產業研究院（大灣區），聯同香港機構於香港與廣州共建「家族企業和諧治理硏究中心」，並同日組織灣區內跨代跨行業的専業人士，成立導師團隊，包括大灣區各界專業人士：金融界、銀行家、會計師、律師、立法會議員、企業家、慈善界、教育界、傳媒界、影視界等，以期集多方面經驗，給家族企業提供服務。

中心的目標是為家族企業的持續發展、和諧管理出謀獻策，保架護航，並配合國家長遠發展規劃，為企業發展與社會和諧並存作出硏究，並與香港著名高校、乃至於海外高校進行相關的硏究合作，最終是要探索出中外古今的家族企業成敗因素，通過個案硏究，給予現在的家族企業參考，並為在校學生提供學習企業和諧治理的課題，創造考察及實習機會。

西交利物浦大學是經中國教育部批准，由西安交通大學和英國利物浦大學於2006年5月合作創立，擁有中英雙學位授予權的中外合作大學，被譽為中外合作大學的標桿和中國高等教育改革的探路者。

責任編輯：王明芳