【衝上雲霄】兩間小學合辦空中畢業禮　寓意學生一飛衝天留下美好回憶　

▲ 兩間小學合辦空中畢業禮。

佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學合作，為應屆小六學生於空中辦畢業禮，亦寓意學生一飛沖天，可以達到他們的目標和理想。航程約為1.5小時。有從未坐過飛機的學生表示期待，希望與同學留下美好回憶。

兩校將於6月29日為共137名小六生辦「夢飛翔畢業禮」，兩校畢業生將於空中進行畢業儀式，包括由校長、畢業生代表致辭，亦會有回憶校園點滴的環節。航程約為1.5小時，飛行地點在本港上空區域。每位學生須支付100元，其餘款項由學校全方位學習津貼補助。

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從未坐過飛機的佛教黃焯菴小學學生洪小彬十分期待有關旅程，指很希望體驗一下搭飛機的感覺。同一學校學生黃睿騰則表示，原本每年小六生都可參與的畢業營因疫情而取消，令他感失落，但因學校將舉行不一樣的畢業禮而釋懷，形容自己的心情由最低處上到最高點，

最期待與同學留低美好回憶，會準備相機多拍照留念。

佛教林炳炎紀念學校的學生李嘉晴夢想是成為飛機師可以環遊世界，她說疫情下不能外出旅遊，就算只是搭飛機亦十分興奮。

該校校長李玉枝指出，疫情持續多時，學校已連續兩年取消畢業營，一些讓學生聚首一堂的課外活動亦相繼取消，令一眾小六畢業生未能為畢業這人生重大階段，畫上圓滿句號。她表示，最近疫情較為平穩，兩校決定為同學舉行別開生面、於空中舉行的畢業禮，讓他們的小學生涯留下特別的回憶，亦希望寓意學生一飛沖天，可以達到他們的目標和理想。

至於活動防疫安排，佛教黃焯菴小學校長許定國表示，每位參與的師生在活動前3天須接受病毒檢測，上機前會作體溫檢查，全程不會派發食物，只會派發一樽水。全機人士均需配戴口罩。他又表示，會安排學生10人一組上機，而下機時會安排與其他旅客分開通道前往抵港大堂。

許定國又說，學校以學生安全為最大考慮，會一直留意疫情發展，在活動前一周再因應疫情決定活動是否如常進行。

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記者：黃悅晴