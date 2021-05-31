【港區國安法】涉初選案47人再提訊　案件將轉介高院7月8日再訊

▲ 被告楊雪瑩。陳國峰攝

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案件今（31日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請將案件押後至7月8日作為轉介高等法院的提訊日，部份被告代表大律師要求控方釐清控罪元素，又指控方沒有指明被告的犯案者角色，屬於首要分子、積極參與者或其他參與者，故被告無法得知最高刑罰，影響其決定答辯意向。國安法指定法官蘇惠德最終未有下令控方澄清，並將案件押後至7月8日，另指辯方期間可去信查詢。

案件今再訊時，控方申請將案件押後至7月8日作為轉介高等法院的提訊日。代表袁嘉蔚的資深大律師祁志直指，港區國安法是一套全新的法例，辯方要求法庭下令控方透露更多控罪元素，否則被告無法決定是否認罪。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德則表示，覺得沒有必要就此頒令，並認為原訟庭較適合處理此等爭議。

代表岑子杰、梁國雄及岑敖暉的大律師黃宇逸則指，希望控方在提訊日前就3點作出披露，分別是案件是否設有陪審團及公開審訊，以及被告的犯案者角色是屬於首要分子、積極參與者或其他參與者，並指該3點均會影響被告決定是否認罪。黃又指，就被告的犯案者角色一點，國安法第22條列明，不同角色有不同最高刑罰。

首被告戴耀廷的代表大律師張耀良則指，辯方並不知道控方何時會提供檢控文件夾，蘇惠德則表示，法例有列明控方須於提訊日7天前將文件夾交予辯方，若辯方覺得7天不足以考慮答辯，可去信法庭要求給予更多時間。

裁判官最終未有下令控方澄清以上辯方要求的事項，並將案件押後至7月8日，另指辯方可期間去信控方查詢相關事項。

涉案47名被告中，有11名早前獲批保釋，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信，他們今獲准繼續保釋候訊。

36名還押的被告中，袁嘉蔚及趙家賢今申請保釋，裁判官拒絕袁嘉蔚之申請，由於已超過法庭一般開庭時間，裁判官將趙家賢的保釋申請安排至明天(6月1日)，與其餘7名申請保釋的被告一併處理。

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司法機構網頁資料顯示，8名被告趙家賢、劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、王百羽、吳敏兒、范國威、余慧明將於明天(6月1日)再提堂，譚凱邦及陳志全則會於本周三(6月2日)再提堂，全部繼續由總裁判官蘇惠德處理。

36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：林欣樂