【新冠肺炎】本港今日新增4宗輸入個案　印度返港人士檢疫完3周後確診

▲ 衞生署衞生防護中心公布，今日（31日）新增4宗新冠肺炎確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（31日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案；至今本港個案累計11,842宗，包括11,841宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案包括一宗涉及一名40歲男病人（個案編號：11842），他是4月19日公布一宗輸入個案（個案編號：11693）的同行人士。他於4月18日乘搭UK6397航班從印度抵港，屬個案11693的親屬，於4月18日至5月9日期間在竹篙灣檢疫中心進行檢疫。

他完成檢疫後居住於葵涌葵盛東邨盛富樓。病人沒有就業。他於5月13到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性。他於5月29日因其他病患入住瑪嘉烈醫院，其病毒檢測為不確定。病人其後對新冠病毒抗體測試結果為陽性，惟因應其樣病毒量不足，未能作病毒基因分析。

中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。為審慎起見，他曾居住的盛富樓已於昨日被納入強制檢測公告，相關人士須於6月2日之前接受檢測。

餘下3宗輸入個案均無病徵，詳情如下：

第11,839宗：41歲女子，為一名外傭5月21日乘搭CX798航班從印尼抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，暫未知是否帶有N501Y或L452R變種病毒

第11,840宗：38歲女子，5月29日乘搭KE607航班從韓國抵港，並無檢出帶有N501Y或L452R變種病毒

第11,841宗：31歲女子，5月29日乘搭KL819航班從荷蘭抵港，因應其樣病毒量不足，未能作病毒基因分析

中心今日亦接獲少於5宗初步確診個案，包括一名35歲男警務人員，居住於油塘油美苑淮美閣於灣仔軍器廠街1號灣仔警區及灣仔分區警署工作。詳情請見【下一頁】

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記者：陳子謙