【玩出數學力】透過桌遊學習「機會率」 邊玩邊提升邏輯數學智能

▲ 從桌遊中玩出專注力。

「龍」一直以來都是最受小朋友歡迎的動物之一，無論是「恐龍」、「飛龍」甚至是寵物小精靈中的「小火龍」，都有一大堆的小紛絲。這次要為大家介紹的親子桌遊也是以「龍」作為主題的《龍米諾》(Dragomino)。

2021年德國年度兒童遊戲大獎的最後三強

《龍米諾》是著名桌遊《多米諾王國》的兒童版，而《多米諾王國》則在2017年取得桌遊界的最高榮譽：德國年度遊戲大獎，可以算是該年度最好的桌遊。《龍米諾》也不遑多讓，它也是本年度德國年度兒童遊戲大獎的最後三強，至於能不能成為2021年最強的兒童桌遊，就要看看7月14日的結果公佈了。

桌遊就是要「好玩」

《龍米諾》能成為本年度德國年度兒童遊戲大獎的最後三強，必定有它過人之處。「好玩」當然是其中一個最重要的元素，每次跟小朋友玩《龍米諾》的時候，他們總會玩完一局接一局，不玩上四、五局也不會停下來。《龍米諾》的玩法十分簡單，小朋友只需兩、三分鐘的解說就可以掌握遊戲的玩法。

隨機性，是令小朋友最引人入勝的地方。小朋友要在遊戲中抽 「龍蛋」，這些「龍蛋」的背後可能是「BB龍」或「破蛋殼」，抽到「BB龍」就可以得到分數，所以每次翻開 「龍蛋」，那種既緊張又興奮的感覺，相信你只是再旁邊觀看，也能感受得到。

邊玩邊學「機會率」

《龍米諾》最令身為爸爸及前小學數學科主任的我所吸引，就是它把「機會率」這個數學概念，透透過有趣的遊戲體驗，讓小朋友認識及學習。

在《龍米諾》中，一共有六種不同的地形，小朋友要把相同的地形拼在一起，才可以抽「龍蛋」。每種地形都會有七隻「BB龍」，但由於每個地形的「龍蛋」數量會有所不同，所以能抽中「BB龍」的機會會完全不一樣，小朋友要經過思考及計算，才會有最大的機會得到「BB龍」。在遊戲的過程中，每個地形抽到「BB龍」的機會率會因「龍蛋」被抽走的情況不斷改變，所以小朋友在每一輪也要觀察、思考、計算。

另外，當小朋友熟習了基本遊戲的玩法後，可以進一步挑戰《龍米諾》進階遊戲玩法，除了機會率的計算會有更多變化外，也提升了遊戲的策略性，帶來另一種有趣的遊戲體驗。

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總結

機會率的思考和計算，在小朋友的邏輯數學智能(Howard Gardner的八大智能其中一個)中極為重要，同時也為小朋友學習更高階的數學知識，如分數、百分數及比例等，建立較穩建的基礎。另外，「機會率」對小朋友來說，既抽象又難以理解，但透過有趣的遊戲及具吸引力的情景，一邊玩、一邊讓小朋友學習「機會率」，說不定你可以在《龍米諾》中慢慢培養出「未來精算師」呢！

【基本資料】

出版商：Blue Orange

建議年齡：(出版商) 5歲以上 / (玩學爸爸) 5歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

文章獲玩學實驗實Facebook專頁授權轉載。