【姜B報喜】姜濤放假十日回復生猛　IG連貼鬼馬自拍報平安

▲ 姜濤放假十日回復生猛，IG連貼鬼馬自拍報平安。

人氣王姜濤早前完成MIRROR演唱會後，曾表示渴望有一段假期，以調節身心。可是因工作不斷，要出席電視台宣傳活動、代言廣告記招等，令姜濤感壓力爆煲，在IG出帖文寫上「I’m tired of everything」，令一眾姜糖憂心兼心痛。

幸而經過小休後，姜濤今日終更新IG，更連貼4圖，表示心情已回復，令姜糖及身邊人都感放心。

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▲ 姜濤終貼出新相。（instagram圖片）

MIRROR成員姜濤早前因壓力，在IG出帖文及限時動態以黑底白字寫下一句：「I’m tired of everything」，隊友Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）都留言安慰。

經理人花姐亦表示姜濤身體不適，解釋姜B身體不適，休息幾天再向大家報平安。

▲ 鬼馬自拍。（instagram圖片）

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姜濤休息了10日，今日約下午5時終更新IG，並貼出圖4張，又在限時動態中貼出角度近似的相片，並留言表示「假期結束～沒事了」，同時附上心心emoji。

▲ （instagram圖片）

見姜濤無恙，一眾姜糖都為偶像加油，以相同的心心emoji回應。花姐、MIRROR成員Alton、Frankie都有給like。

▲ （instagram圖片）

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前輩彭秀慧亦回覆：「沒事就是最好的事。」姜濤的報平安帖文，不足一小時已有1.6萬人讚好。

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姜濤回復生猛，在IG積極上載新的限時動態，又用各種濾鏡扮鬼扮馬，及扮隊友Ian的《DWBF》及Edan的《E先生連環不幸事件》唱歌，相信已經狀態十足，預備迎接新工作。

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