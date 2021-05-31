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【姜B報喜】姜濤放假十日回復生猛　IG連貼鬼馬自拍報平安

娛樂 17:55 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

姜濤放假十日回復生猛，IG連貼鬼馬自拍報平安。

人氣王姜濤早前完成MIRROR演唱會後，曾表示渴望有一段假期，以調節身心。可是因工作不斷，要出席電視台宣傳活動、代言廣告記招等，令姜濤感壓力爆煲，在IG出帖文寫上「I’m tired of everything」，令一眾姜糖憂心兼心痛。

幸而經過小休後，姜濤今日終更新IG，更連貼4圖，表示心情已回復，令姜糖及身邊人都感放心。

【姜B放負】姜濤工作量過多爆負面情緒　經理人花姐證姜B身體抱恙

姜濤終貼出新相。（instagram圖片）

MIRROR成員姜濤早前因壓力，在IG出帖文及限時動態以黑底白字寫下一句：「I’m tired of everything」，隊友Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）都留言安慰。

經理人花姐亦表示姜濤身體不適，解釋姜B身體不適，休息幾天再向大家報平安。

鬼馬自拍。（instagram圖片）

【MIRROR成員】姜濤幣+MirrorHK幣被註冊　瘋狂鏡粉曾買地皮送姜B

姜濤休息了10日，今日約下午5時終更新IG，並貼出圖4張，又在限時動態中貼出角度近似的相片，並留言表示「假期結束～沒事了」，同時附上心心emoji。

（instagram圖片）

見姜濤無恙，一眾姜糖都為偶像加油，以相同的心心emoji回應。花姐、MIRROR成員Alton、Frankie都有給like。

（instagram圖片）

【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來

前輩彭秀慧亦回覆：「沒事就是最好的事。」姜濤的報平安帖文，不足一小時已有1.6萬人讚好。

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姜濤回復生猛，在IG積極上載新的限時動態，又用各種濾鏡扮鬼扮馬，及扮隊友Ian的《DWBF》及Edan的《E先生連環不幸事件》唱歌，相信已經狀態十足，預備迎接新工作。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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