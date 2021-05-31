【食物中毒】56歲婦進食薑蔥露筍炒不明草菇後中毒　求醫後情況穩定

▲ 56歲婦進食薑蔥露筍炒不知名草菇後中毒。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案，涉及一名56歲女子昨日(30日)進食經烹煮的草菇後約4個半小時，出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀，今到將軍澳醫院急症室求醫，情況穩定。

涉事患婦昨日於將軍澳唐明街富康花園地下的祥興食品批發購得草菇，並以薑蔥及露筍在家烹煮進食；惟約4個半小時，出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀。

患婦今日到將軍澳醫院急症室求醫，求醫後已出院，情況一直穩定。衞生防護中心調查仍在繼續，惟由於有關草菇已全部吃掉，未能取得樣本檢驗，包裝上亦無名稱，中心亦已通知食環署有關個案。



中心表示，進食菇類引致食物中毒一般為急性，患者進食後可於短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀；亦或出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。



發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食；如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫，如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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責任編輯：陳正怡