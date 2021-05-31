【生命鬥士】積極抗淋巴癌曾勇敢公開剃光頭片段　南韓抗癌YouTuber病逝終年30歲

▲ 積極抗淋巴癌曾勇敢公開剃光頭片段，南韓抗癌YouTuber病逝終年30歲。

南韓知名美妝兼抗癌Youtuber새벽於2019年公開自己患上末期淋巴癌，一直以來積極抗癌，甚至勇敢公開剃光頭片段，其開朗的模樣為病友帶來正能量。不過噩耗傳來，其所屬經紀公司老闆昨日於IG表示，새벽已經離世，終年30歲。

▲ 上月更新的最後一條影片中，새벽透露從醫院得到1個壞消息。

綜合南韓媒體報道，知名美妝YouTuber「새벽」所屬經紀公司老闆於IG哀悼已合作7年的好友：

我閃耀而珍貴的老朋友、公司旗下藝人새벽，本名李貞珠（이정주，音譯），在今天早晨成為了星星，我不知道該怎樣表達這份悲傷。並表示2人一起分享了喜悅和悲傷、挑戰和成就、痛苦和幸福，仍清晰記得她開朗的笑容及聲音、炯炯有神的目光，不會忘記새벽長時間與病魔抗爭，也沒有放棄的勇氣和精神。

새벽自2019年3月時被診斷患上末期淋巴癌，雖然中間幾次傳出疑似抗癌成功的消息，但她表示體內的癌細胞太強大了，情況並沒有想像中樂觀。又透露醫生告知，目前市面上的抗癌藥已無法治療體內的癌細胞。

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而其Youtube頻道最後更新的一條影片為1個月前，片中亦有提及她得到一個壞消息，令她崩潰了2、3日，不過她馬上振作起來，樂觀面對生活。

▲ 不過她馬上振作起來，樂觀面對生活。

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새벽曾表示，自從知道自己得了癌症，每日都像活在地獄中。幸好有窩心男友，每日陪伴她抗癌、逗她開心，不離不棄。她又曾勇敢地公開剃髮過程。由於接受化療導致她嚴重脫髮，只要輕輕抓一抓頭皮，秀髮就一梳梳掉落，每次照鏡時看到頭髮一天比一天少，心裡十分難過，天天流淚。

▲ 但中途見到自己將近禿頭時，還是忍不住眼淚哭了。

剃髮影片中，最初她還能看著鏡微笑，但中途見到自己將近禿頭時，還是忍不住眼淚哭了。

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▲ 새벽擔心男友見到她光頭的樣子會感到害怕，結果男友給她情深一吻。

更令人感動的是，男友對她的愛與關心。當男友知道她光頭後，馬上買了一頂白色帽子給她。起初새벽擔心男友見到她光頭的樣子會感到害怕，結果男友給她一個情深擁抱，並對她說，「很可愛！你是最可愛的！」兩人情深一吻，男友的鼓勵與支持，令새벽在抗癌過程中得到力量。

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責任編輯：羅嘉欣