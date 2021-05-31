【詐騙集團】警破詐騙集團騙取車輛後到多處入油泊車不付款離去　六男女被捕

▲ 警破詐騙集團騙取車輛後到多處入油泊車不付款離去，六男女被捕。（曾秋文攝）

警方拘捕4男2女涉藉汽車買賣騙取多輛私家車轉售圖利或作其他非法行為。元朗警區指助理指揮官(刑事)歐陽肇剛表示，在5月2日至5月26日在全港發生多宗不付款而離去案件，分別是有車輛到油站入油後和在停車場泊車後不付款離去，警方發現涉事車輛多數在案發前數日已售出，由於涉及多輛車輛，案件交由元朗重案組第2隊接手，調查後得悉在4月至5月期間在不同地點共有10案涉及車輛買賣的詐騙案，鎖定一個涉案集團，並相信共有13輛失車。

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歐陽肇剛指出，該詐騙集團成員在網上平台和買賣二手車的軟件接觸到車主，其後以支票買入車輛，但在仍未轉賬時要求車主預先將車和有關文件交出，由於大部份車輛都是平價易手車，車主不虞有詐，交易數日後被銀行通知「彈票」，此時已無法聯絡買家。詐騙集團成員成功騙取車輛後，會用最短時間將車出售，如未能找到買家，即將車泊在停車場或到油站入油，但均沒有付款離去。

重案組人員調查後鎖定一個詐騙集團主腦，在5月28日於天水圍將主腦和其女友拘捕，並在兩日後再拘捕3男1女，被捕4男2女(21至38歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」及「不付款而離去」罪名，其中1男1女已在早前提堂，另外4人仍被扣查。

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記者：曾秋文