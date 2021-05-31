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【疫苗接種】港鐵將送出500張年票總值1000萬元　鼓勵市民接種疫苗

社會 19:13 2021/05/31

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港鐵知悉政府今日（31日）宣布一系列措施，鼓勵市民以及公務員接種新冠狀病毒病疫苗。港鐵將送出500張全年車票，總值高達約港幣1,000萬元，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外，詳細安排仍在計劃中。

為鼓勵更多員工接種疫苗，港鐵今日已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期。爲了進一步便利員工及其親屬接種疫苗，若有足夠員工需求（以配合政府指定最低參與人數），公司將在相關部門的協助下，會於6月下旬在九龍灣車廠安排疫苗外展服務。

港鐵指，一直鼓勵員工接種疫苗，在不影響業務運作下，公司會視乎情況酌情彈性處理，以配合員工接種疫苗。如果員工接種後不適，亦可以請假在家休息。

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記者：陳子謙

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