【司法覆核】擲動物案不予起訴申覆核　生還貓領養者質疑律政司未交代理由

▲ 擲動物案不予以起訴，領養貓兒主人申請司法覆核押後判決。經濟日報資料圖片

2020年2月深井豪景花園對出山坡發現30隻死傷動物，律政司經調查後於同年9月公布不起訴涉案人士，生還貓隻領養者早前入稟高院提出司法覆核，質疑刑事檢控專員有責任就不起訴決定向公眾交代原因；律政司一方則指沒有責任向公眾交代檢控決定，並認為申請人沒有足夠利益關係作出申請，香港愛護動物協會才有足夠利益關係提出申請。法官押後裁決。

申請人彭樂詩（譯音）；答辯人刑事檢控專員。

律政司一方於庭上透露，事件於2020年2月14日發生，檢控期6個月屆滿期限為同年8月15日。律政司於8月12日決定不予以起訴，並於翌日通知香港愛護動物協會，直至同年9月2日，律政司於傳媒查詢下才公布事件，申請人則於9月3日從香港愛護動物協會領養貓隻Potter，當時才得知Potter為事件中生還貓隻，並於同年11月底提出司法覆核申請。

申請一方律師指，律政司刑事檢控專員於檢控期屆滿期限前1至2天才決定不向兩名涉案人士作出起訴，質疑律政司未有向公眾交代不予以起訴原因。申請一方指，事件所涉受害者為動物，申請人所領養的貓兒Potter是受害者之一，牠不能發聲，亦不能獲法律意見，申請人作為領養者，遂代表牠們發聲，因此例外情況下，法庭便何介入覆核律政司之決定。

律政司書面陳詞指申請人於事件中沒有足夠利害關係，並指Potter被領養前，香港愛護動協會作為照顧者，比申請人更具足夠利害關係提出申請。申請一方指香港愛護動協會於資源及專業上當然更合資格，惟協會卻沒有參與本案，申請人作為領養者，可代表貓兒爭取權益，加上事件受傳媒廣泛報道，涉及公眾利益，因此認為具爭辯之理據。

律政司一方則指，若要提出任何挑戰或申請，以本案而言，應由香港愛護動物協會提出。律政司一方又指，若有關議題觸及違憲，法庭才可介入干預。律政司一方又指，並沒有責任向公眾交代檢控與否之決定原因，並指本案若非傳媒查詢，律政司亦不會公布有關不起訴之決定。

法官指傳媒報道有關事宜時，曾使用「自首」及「招認」字眼，不幸地是不準確的說法，律政司亦指因此令公眾印象是既然招認，為何律政司仍不作檢控。法官則指若律政司就此錯誤印象作出澄清的話，本案或不會於法庭出現。法官聽取雙方陳詞後，押後頒下書面判決，預計於6月底前作判決。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧