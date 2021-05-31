【全球融化】天文台料6至8月雨量偏少　氣溫高於28.9度有明顯上升趨勢　

▲ 天文台今日（31日）公布夏季（6月至8月）季度預報，預料氣溫正常至偏高（即高於28.9度）；而雨量正常至偏少（即少於1101毫米）。(陳靜儀攝)

本港經歷熱騰騰的五月天，天文台今日（31日）公布夏季（6月至8月）季度預報，預料氣溫正常至偏高，即高於28.9度；及雨量正常至偏少，即少於1,101毫米。天文台評估，受全球暖化和本地城市化影響，香港夏季的氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。世界各地氣候模式預測今年夏季華南氣溫正常至偏高。

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而世界各地的電腦氣候模式對今年夏季華南沿岸的降雨預報分歧大，沒有明確共識，其它客觀指標則顯示今年夏季香港雨量正常至偏少的機會略高。綜合考慮有關資料，天文台預料今年夏季香港雨量正常至偏少，但不確定性高，本港仍有機會受暴雨影響，市民應作好準備。

此外，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫大致正常。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料「ENSO 中性」狀態（即沒有厄爾尼諾及拉尼娜）會在今年夏季持續。

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責任編輯：洪芷晴