【亂刀施襲】元朗八鄉退休水警被人持刀棍襲擊　警方拘捕3名涉案男子

▲ 元朗警區總督察(刑事)歐陽德。(曾秋文攝)

元朗八鄉前日(29日)發生傷人案，4名男子駕車到上輋村持牛肉刀和木棍向一名6旬男子施襲，導致他身上多處受傷，警方調查發現兇徒駕駛的私家車車牌用口罩套上，但逃走時因口罩被吹起露出車牌號碼，昨日凌晨警方拘捕3名涉案男子，正調查其犯案動機。消息稱，被斬傷男事主為退休水警。

元朗警區總督察(刑事)歐陽德表示，前日(29日)下午2時03分，一名63歲男子在元朗八鄉上輋村寓所門前散步，突然有一輛灰色豐田7人車駛至，車上4名年約25歲至35歲、穿黑色衫褲和戴帽男子落車，其中一人手持牛肉刀，另外3人持有木棍，不由分說衝前向男事主施襲，事主見狀逃走但失平衡跌倒，兇徒上前刀棍交加，持續襲擊30秒，登上7人車逃去。

事主四肢和頭部多處受傷，送往北區醫院救治，經緊急手術後現時情況穩定，但仍需留醫。元朗重案組第1隊接手調查，翻看閉路電視錄影片段，得悉兇徒犯案時用口罩將車牌套上，但未料逃走時口罩被大風吹起，警方掌握資料後，當晚在沙田區尋到該車，並在昨日(30日)分別在沙田和將軍澳拘捕3名男子(36至52歲)，報稱無業和技工，均有黑社會背景，在案中分別是主腦、接應車手和登記車主，現仍被扣查，正調查其犯案動機。

▲ 警方檢獲的證物。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文