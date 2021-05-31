【港區國安法】譚耀宗稱支聯會口號有問題　若涉顛覆含意應禁止

▲ 支聯會申請舉辦六四集會被拒。（經濟日報資料圖片）

支聯會的五大綱領中，包括「結束一黨專政」。全國人大常委譚耀宗今日稱，一直認為該口號有問題，倘背後含意涉推翻或顛覆政權是應該被禁止。

譚耀宗續指，中國實行多黨合作制，人大也有8個民主黨派代表，國家憲法則列明由中國共產黨領導，顯示共產黨與國家關係密切。他認為，如口號結合政治目的，是需要注意是否違反港區國安法。

另外，全國港澳研究會理事田飛龍撰文稱，支聯會的綱領具有政治顛覆性，是不能兼容於港區國安法秩序，必須調整或刪改以符合法律要求，假如支聯會繼續越界，是難以避免要承擔法律責任。

他認為，保安局可調查及評估，支聯會的註冊登記、綱領立場及行為模式，假如支聯會拒絕更正，則可按照取締香港民族黨做法處理。

支聯會秘書蔡耀昌則在電台節目上稱，有關支聯會綱領有違法之疑的說法，已非首次提出，希望田飛龍作出有關評論時能多作解釋，並提供清晰法律理據。

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記者：陳宛彤