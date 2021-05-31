【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券

▲ 海洋公園推出員工疫苗假期及提供訪客優惠。(資料圖片)

海洋公園響應政府推行「全民起動．快打疫苗」計劃以助達成公共衛生目標，將把早前推出的員工疫苗假期升級，並為已接種新冠疫苗的訪客提供園內消費優惠，公園將再為已接種疫苗員工提供額外半天有薪假期，以鼓勵員工及方便他們接種疫苗，即全職員工完成接種兩劑疫苗可享合共2天有薪假期，而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。

與此同時，2021年6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到海洋公園票務處出示疫苗接種紀錄，即可每人獲贈一套園內優惠券。

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記者：蘇文軒