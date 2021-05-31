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【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券

社會 19:49 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

海洋公園推出員工疫苗假期及提供訪客優惠。(資料圖片)

海洋公園響應政府推行「全民起動．快打疫苗」計劃以助達成公共衛生目標，將把早前推出的員工疫苗假期升級，並為已接種新冠疫苗的訪客提供園內消費優惠，公園將再為已接種疫苗員工提供額外半天有薪假期，以鼓勵員工及方便他們接種疫苗，即全職員工完成接種兩劑疫苗可享合共2天有薪假期，而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。

與此同時，2021年6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到海洋公園票務處出示疫苗接種紀錄，即可每人獲贈一套園內優惠券。

專享優惠總值超過200元，包括：

  • 於灣景餐廳惠顧指定主菜買一送一；
  • 於園內指定小食亭惠顧指定套餐可享買一送一優惠；
  • 以及於園內遊戲區購買港幣$50攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值50元之攤位遊戲券。

#需受條款及細則限制，詳情請於2021年6月3日起參閱海洋公園官方網站

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：蘇文軒 

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