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【疫苗接種】中電鼓勵員工接種新冠疫苗　除有薪假期外更提供酒店餐券及代員工向慈善機構捐出最多100 萬元

社會 19:58 2021/05/31

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中電推出一系列措施鼓勵員工接種疫苗。 （資料圖片）

為香港能夠盡早建立防疫保護屏障，中電推出一系列措施鼓勵員工接種疫苗，並歡迎政府今天（31日）開展的「全城起動 快打疫苗」運動，中電會繼續作出呼籲，鼓勵員工接種新冠疫苗。

為鼓勵更多員工接種疫苗，中電將提供以下措施，包括：

  • 為每位完成接種疫苗的員工及其家庭成員，以每人港幣 200 元計算，向慈善機構捐出最多港幣100 萬元；
  • 參與政府的「外展疫苗接種先導計劃」，在公司場地為有意接種疫苗的員工及家人提供更靈活和便利的疫苗接種安排；
  • 於工作安排作出協調，方便員工於辦公時間內接種疫苗，並將向每位完成接種兩劑疫苗的員工提供有薪假期及酒店餐券；
  • 安排由醫生主持的健康講座，為員工提供更多有關疫苗接種的醫療資料和知識，並即場提供簡單的醫療檢查。

中電表示，接種疫苗是員工的個人選擇，中電鼓勵員工在接種疫苗前諮詢醫護人員的專業意見，以決定是否接種疫苗、選擇適合自己的疫苗。

中電總裁蔣東強指，員工的健康和安全是中華電力的首要考慮。他亦指，新冠疫苗是解決醫療系統負荷加劇的最重要措施之一，也是令社會逐步恢復正常運作的關鍵；亦是提供保護的最佳方法，可以保護自己、家人及朋友，越多人接種，能建立社區群體免疫力，疫情將可更快受控，經濟亦可早日復甦，社會活動回復正常。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：曾卓鋒

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