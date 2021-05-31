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【粉嶺雙屍案】警方懷疑61歲男先殺八旬外父後自殺　案件列作謀殺及自殺案處理

社會 21:44 2021/05/31

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大埔警區重案組正調查案件。（資料圖片）

粉嶺聯捷街1號榮福中心早前發生雙屍命案，一名男子於5月29日晚上8時多，懷疑由高處墮下死亡，警方上樓調查後再發現一名男子倒斃在上址一個單位內。經調查後，警方將發現屍體案改列作謀殺及自殺案，案中一名61歲男子及其88歲岳父死亡。

警方指，在5月29日晚上約8時23分接獲報案，指一名男子倒臥在聯捷街，懷疑他從高處墮下。警員接報到場後，發現一名61歲男子身體多處受傷，現場被證實死亡。

警員及後發現其88歲岳父倒臥在聯捷街一號一個單位內，其頭部、手部及腿部受傷，現場被證實死亡。

警方經進一步調查後，懷疑該名61歲男子於單位內先襲擊其岳父，再從該單位墮下。警方又在單位內檢獲一個鎚，懷疑與案有關。

大埔警區重案組正調查案件。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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責任編輯：陳梓蔚

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