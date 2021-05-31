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【疫苗接種】單日3.7萬人預約打針創4月3日以來新高　港已接種疫苗劑量破240萬　

社會 22:17 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港已接種疫苗劑量破240萬　（陳國峰攝）

本港新冠疫苗接種計劃踏入第95日，港府今（31日）公布，昨再多3.6萬人打針，其中2萬人打首針，包括約9,800名接種科興疫苗，約10,200名接種復必泰疫苗、1.6萬人打次針，包括約6 200名接種科興疫苗，約10 100名接種復必泰疫苗、至今共約137萬人已接種第一針、102萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破240萬。

此外，今共約12,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約25 400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，是自4月3日錄得45,500人預約後新高。翻查紀錄，4月3日為復必泰疫苗重啟預約接種首日。

昨日共有四宗送院個案，其中兩人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院：

港府推出「全城起動，快打疫苗」活動，為大幅提升接種疫苗比率，詳情請看：【下一頁】

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
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    +2

同場加映，廚師失嗅覺揭患鼻瘜肉，醫生指嚴重鼻敏感屬高危因素：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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