【回收藥物】衞生署宣布回收兩批含雜質降血壓藥片　曾供應予私家醫生、醫院及藥房

▲ 衞生署今日（31日）同意持牌藥物批發商天普醫葯有限公司採取預防措施，從市面回收部分批次的降低血壓處方藥物，因相關產品含有雜質。（衞生署）

衞生署今日（31日）同意持牌藥物批發商天普醫葯有限公司（天普）採取預防措施，從市面回收「pms-Irbesartan 150毫克藥片」（批次617492）及「pms-Irbesartan 300毫克藥片」（批次624193），因為相關產品含有雜質。

衞生署指，今日接獲天普通知，由於上述批次的產品中含有高於可接受水平的疊氮雜質，該藥物的海外製造商正自願回收有關產品的受影響批次。據天普的資料顯示，兩批次的藥片曾進口並在本港供應，並曾供應予私家醫生、醫院及藥房。

衞生署指，天普自願從市面回收受影響的批次，並已設立熱線電話（2370 2092）處理相關查詢。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。



衞生署發言人說，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人表示，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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記者：曾卓鋒