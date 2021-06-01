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【啟德空中花園】同時享受港島九龍維港夜景　新空中花園成啟德新地標

社會 00:00 2021/06/01

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在空中花園的觀景台，可以觀賞到迷人的維港夜景。（受訪者提供圖片）

啟德空中花園5月21日已經開放，成為市民假日好去處，亦是香港首個在隔音屏上興建的空中花園。而除了散步遊園，原來空中花園的觀景台亦是夜觀維港夜景的好去處。有份負責項目的工程師則指，為打造香港新地標，團隊由空中花園的外形到機電設計，都充滿巧思。土木工程拓展處東拓展處總工程師麥健明就表示，不排除未來會在新界北的新隔音屏採用相同設計，惟政府暫未有類似規劃。

啟德空中花園在5月21日開放，除了日間可以觀賞園景外，其實晚上的觀景台亦是一個好去處。從空中花園望向維港方向，即可同時望到九龍和港島的維港景色，更可到附近草地消閒嬉戲。

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有份負責項目的土木工程拓展處東拓展處高級工程師朱致康表示，花園設計概念源自花園三面環海的地理環境及機場跑道的歷史背景，例如花園下的隔音屏物料採用淺藍色和波浪形設計，希望給人流水的感覺；而花園平台的伸展式設計，亦刻意模仿飛機機身和機翼的造型，花園底部的弧形亦近似飛機底部。

負責工程人員表示，建造波浪形設計的隔音屏，需要在現場處理付運物料，令工程時間增加約3個月。土木工程拓展處東拓展處總工程師麥健明認為，有關工程設計有助將空中花園打造成香港新地標，所以就算增加工程難度，仍有其價值。

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啟德空中花園是香港首個在隔音屏上興建的空中花園，麥健明表示，設計成功達到了一地多用的目標，更不排除未來新界北發展中，參考空中花園設計，在新建的隔音屏上另闢用途。

啟德附近住宅和基建將於未來數年陸續落成，麥健明指現時郵輪碼頭有數條巴士、小巴及渡輪綫連接市中心，附近不少住宅項目尚未入伙，待該區人口增長後，運輸署會適時檢討該區的交通配套。至於橫跨現有觀塘避風塘的行人及單車天橋，則尚在規劃階段。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：陳梓蔚

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