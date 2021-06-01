【樓奴難做】房委會調查：白居二買家供樓佔月入近四成　學者：應自住不宜炒樓

▲ 房委會一項調查發現，白居二買家供樓支出佔月入息近四成。（陳國峰攝）

房委會公布最新二手居屋買家調查結果，顯示抽中「白居二」配額的自住買家，平均年齡35歲，家庭月入中位數4.8萬元；比較公開市場首置客，「白居二」買家更年輕、收入也較少，但按揭月供佔入息比例的中位數是37%，推算買家每月供款近1.8萬元，負擔較公開市場首置客的28%、月供1.4萬元更重。

報告又發現「白居二」買家選購單位，平均樓價450萬元，呎價平均8,835元，單位平均面積也較大，有517平方呎。

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房委會公布《2019年居屋計劃二手單位買家統計調查》，訪問自住買家1,455人，於2017年第二季至2019年第一季「上車」，主要分4類人，包括公開市場（已補價居屋）首置客、非首置客；以及第二市場（未補價居屋）綠表戶，以及「白居二」買家。

其中受訪「白居二」買家有404人，多數買家抽中2018年「白居二」配額才置業。當時家庭入息上限定於5.7萬元，單身申請減半，名額2,500個。

按調查結果，「白居二」買家平均年齡35歲，逾半數是30至40歲，近兩成是30歲以下。入息方面，逾半「白居二」買家月入4萬至6萬元不等，中位數4.8萬元；僅約3%買家月入3萬元以下。

單位價格方面，選購400萬元以下「細價樓」的買家約有三成，約四成人選購約400萬至500萬元的單位，趨勢跟公開市場的首置客相近。然而「白居二」屬於未補價居屋，平均呎價只需8,835元；單位平均面積也較大，有517平方呎，約42%買家選購單位約430至538呎。

99%買家已承造按揭，有3名買家表示「全付」。由於「白居二」有資產及入息門檻，其中兩名「全付」買家表示獲父母金錢資助，一人獲親友資助。72%按揭買家的供樓還款期介乎25至30年，平均數是24年。按揭月供佔入息比例的中位數是37%，但有四成人月供佔家庭入息40%以上，當中6%人更佔月入逾半。

按報告推算，倘「白居二」買家月入中位數4.8萬元，供樓支出佔入息37%，即月供逾1.77萬元；相比公開市場首置客的月入中位數5萬元，以供樓佔入息中位數28%推算買家月供1.4萬元，意味「白居二」買家負擔更重。

學者：「白居二」宜住不宜炒

中大經濟系副教授莊太量分析，「白居二」買家多數追求更大空間的居住環境，或追求比私樓更實用的間隔，才偏向選購二手居屋。他認為近年年輕家庭供樓支出，或佔月入一半以上，認為調查期間的「白居二」樓價屬於可負擔，但要留意二手居屋的升值潛力，或跑輸私樓。

莊太量認為，調查反映「白居二」以80後買家為主，可是近年經濟環境以「父母幹」協助子女上車成風氣，意味買家平均35歲才「自力上車」算是較遲起步。他相信買家鍾情居屋單位較實用，面積更大；才不介意樓齡較高、沒有會所等因素。

他稱近年不少家庭的供樓支出，佔月入逾半，負擔已很重；但相信不少「白居二」買家認為「供樓當租樓」，才使他們決定入市。但他認為二手居屋普遍樓齡高，保值程度或跑輸私樓，買家應抱自住心態；倘抱保值心態，應選購市區二手居屋，至少日後成功易手或放租機會較高。

房委會資助房屋小組委員梁文廣認為，「白居二」買家受入息門檻影響，經濟能力肯定遜於公開市場買家，或付較少首期，而承造高成數按揭，直接令供樓負擔變重。

但他強調置業是生涯規劃的重要一環，形容是「先苦後甜」，當買家收入隨年齡增長而上升，於社會向上流動時，日後供樓負擔會減少。

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記者：吳卓峰