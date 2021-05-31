【強制檢測】灣仔分區警署及警區總部納強檢　9校爆上呼吸道感染須檢測

▲ 灣仔分區警署及警區總部納強檢，政府明日(6月1日)會在灣仔警察總部增設流動採樣站。資料圖片

​政府深夜公布最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，包括初步確診的35歲男警員駐守的灣仔分區警署及灣仔警區總部、及其居所油塘油美苑淮美閣。政府明日(6月1日)會在灣仔警察總部增設流動採樣站，為須接受強制檢測的員工提供免費服務。

任何在5月18日至31日期間，曾身處上述地方超過2小時的人士，須於6月3日或之前接受檢測。已完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

另外，由於9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，涉及的5間幼稚園及4間小學的指明級別，亦被納入強制檢測公告。

5月31日強制檢測公告詳情：

A. 35歲男警員初步確診個案

1. 油塘鯉魚門道80號油美苑淮美閣

2. 灣仔軍器廠街1號灣仔分區警署及灣仔警區總部

B. 9間學校爆發上呼吸道感染個案

幼稚園：

(1) 粉嶺景盛苑賢景閣地下B及C翼基督教粉嶺神召會恩光幼稚園暨幼兒園

(2) 鴨脷洲新市街38號地下基督教海面傳道會仁愛幼稚園(幼兒園)

(3) 觀塘月華街34號地下下層3至5樓中華基督教會基法幼稚園(不包括小學部及教會)

(4) 沙田文禮路31-37號聖母無玷聖心幼稚園

(5) 牛池灣清水灣道6010地段明愛培立中心及明愛培立學校(包括小學部及中學部)

小學：

(1) 元朗朗屏邨博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校三年級

(2) 荃灣路德圍31號路德會聖十架學校一年級

(3) 元朗建德街68號基督教宣道會徐澤林紀念小學一年級

(4) 屯門湖翠路263號世界龍岡學校劉德容紀念小學二年級及四年級

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責任編輯 李志強