【防疫要求】政府6月4日起調低英國登機來港風險級別　完成接種疫苗人士酒店檢疫降至14天

▲ 政府6月4日起調低英國登機來港風險級別，完成接種疫苗人士酒店檢疫降至14天。(資料圖片)

政府深夜公布，將由6月4日(星期五)起，調整若干地區到港人士的登機及檢疫要求。

其中考慮到英國當地接種疫苗的比率持續上升，民航客機恢復來港後未見有輸入個案，政府會由6月4日起將英國由甚高風險的A2組，降為B組(高風險)指明地區，已完成檢種疫苗的英國抵港人士，在指定酒店檢疫日數，可由21天降至14天，並接受7天自我監察。

所有在登機當天或之前14天曾逗留B組指明地區的人士，須於登機時出示72小時內進行的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

曾逗留B組指明地區而未完成新冠疫苗接種的抵港人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測；而已完成接種疫苗的抵港人士，於指定檢疫酒店強制檢疫期降至14天，其間接受3次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。完成疫苗接種是指在抵港前的最少14天前已按相關指引完成接種建議的疫苗劑量。

另一方面，鑑於鄰近地區疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變種病毒株廣泛傳播，經密切監察相關地區疫情發展、變種病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將柬埔寨、泰國及越南，提升風險評級為B組指明地區，6月4日起開始生效。

政府自5月7日起指明英國為甚高風險的A2組指明地區，以取消早前的登機來港限制，目前所有相關抵港人士不論是否接種疫苗，均必須接受21天強制檢疫。

目前(6月1日)屬B組指明地區的名單如下：

阿根廷、孟加拉、比利時、加拿大、厄瓜多爾、埃及、埃塞俄比亞、法國、德國、印尼、意大利、日本、哈薩克斯坦、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、新加坡#、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國及美國



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責任編輯 李志強