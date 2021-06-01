【女中豪傑】VTC嘉許16名傑出學徒　兩獲奬女學徒自言工作有優勢盼於行內繼續發展

▲ 兩名獲獎的女學徒已經學滿師。（VTC提供）

由職業訓練局（VTC）學徒訓練委員會舉辦的「傑出學徒獎勵計劃」，表揚每年表現工程界出色的學徒。今年有逾200名註冊學徒獲僱主提名，評審委員最後選出13名傑出學徒，另有3人獲頒「尤德爵士紀念基金優秀學徒獎」。其中兩名獲獎的女學徒已經學滿師，她們認為女性在行業中有一定優勢，希望之後再進修，可於行內繼續發展。

▲ 陳子珊 ( 左 ) 出席頒獎典禮，與 其僱主代表(右)合照。（VTC提供）

其中一名獲頒傑出學徒的是現職地盤助理管工的陳子珊，她於20歲時一邊修讀高級文憑，同時任職營造技術員學徒，工作主要與判頭做協調、照顧工友安全等。陳子珊已經入行4年，認為這行有挑戰性，不是每日重複一樣的工作。在男多女少的建造業中，陳子珊自覺自己的細心溫柔、善於溝通及表達是優勢，令地盤工友都願意與她溝通及接受建議。

她憶述，剛入職時因年紀輕輕，意見被工友忽視，惟有靠溝通及分析去說服別人。陳子珊現時於啟德發展區的商廈地盤負責管工，她計劃修讀建造工程相關的學士課程，目標是當工地總管。

另一名得獎者李芷珺是一名電梯電器技工學徒，負責自動電梯與升降機的翻新及維修。作為公司內唯一一名女學徒，她知道體力不及男性，例如最簡單要扭開螺絲，男同事可輕鬆做到，她則需要使用工具協助；她認為自己的優勢是體型較瘦，可以在狹窄的地方工作，與其他同事互補不足。

李芷珺總結學師期間的經驗，認為最重要是不怕辛苦，遇到不懂的事情要多發問，並要勤力多嘗試。已經學滿師的她計劃進修，希望將來可成工程師。

▲ 李芷珺（右）及其僱主代表 （左）。（VTC提供）

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記者：黃悅晴