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【疫苗接種】林鄭月娥感謝企業鼓勵接種疫苗　冀將來已打針師生可恢復面授課堂

社會 09:58 2021/06/01

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（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（1日）出席行政會議前見記者，感謝很多團體及企業響應政府「全城起動 快打疫苗」運動，大部分公營機構跟隨政府，為已打針員工提供有薪假期，亦有個別機構提供獎賞計劃，期望未來日子可以看到做到全城起動。

她強調，最主要是倚靠香港市民願意釋除對疫苗的疑慮，在未來3個月打針，期望秋天特別是9月時，學生可以回校上學，不需要再有大量社交距離措施，讓社會可以恢復常態。

林鄭月娥又指，留意報章標題指政府罰市民，強調政府並不是懲罰市民，而是希望未來抗疫新路向避免「一刀切」，過去商業活動或面授課堂時開時關，帶來不少困擾，特別對學生的精神健康有很大影響，故全城需努力再避免「一刀切」情況。

她又指，若經過全城起動但未能大幅提升接種率，同時受到新一波疫情來襲，惟不想再「一刀切」，因已有不少市民已打針有自身保護，若在學校環境有足夠接種率亦有保護，屆時為了令學校繼續面授課堂，要再作取捨，讓已打針的師生可以繼續面授課堂，其他學生則要網上學習。

林鄭月娥強調，當局亦設有豁免，就是因健康理由不能打針，就不可以強迫他們打針，但要定期病毒檢測，去保障機構或處所恢復正常活動。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看:

港鐵為鼓勵市民以及公務員接種新冠疫苗，將送出500張全年車票，總值高達約港幣1,000萬元，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，即看：【下一頁】

政府昨日（5月31日）公布，公務員及政府僱員接種每劑疫苗可獲假期一天，聶德權指公務員團隊有義務接種疫苗，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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